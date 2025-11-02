الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

معلومات الجديد: حزب الله كما أعلن أنه خلف الدولة في التفاوض البحري سيعلن أنه خلف الدولة في الجولة الجديدة من المفاوضات في حال نجحت الخطوة اللبنانية

2025-11-02 | 13:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد: حزب الله كما أعلن أنه خلف الدولة في التفاوض البحري سيعلن أنه خلف الدولة في الجولة الجديدة من المفاوضات في حال نجحت الخطوة اللبنانية
معلومات الجديد: حزب الله كما أعلن أنه خلف الدولة في التفاوض البحري سيعلن أنه خلف الدولة في الجولة الجديدة من المفاوضات في حال نجحت الخطوة اللبنانية
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: حزب الله كما أعلن أنه خلف الدولة في التفاوض البحري سيعلن أنه خلف الدولة في الجولة الجديدة من المفاوضات في حال نجحت الخطوة اللبنانية

خاص الجديد

محليات

الجديد:

الدولة

التفاوض

البحري

سيعلن

الدولة

الجولة

الجديدة

المفاوضات

الخطوة

اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير المالية ياسين جابر من القاهرة لـ"الجديد": نأمل بالتعاون مع الدول العربية ونعمل دبلوماسياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان لكن لا يمكن الجزم بالاطمئنان
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام يلتقي في القاهرة الرئيس الالماني على ان يلتقي يوم الاحد بكل من رئيس الحكومة المصرية ووزير الخارجية المصري

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات الجديد: الامير يزيد بن فرحان سيلتقي الوفد اللبناني في كلية الامير نايف للعلوم الامنية لبحث الملفات الامنية المشتركة في المنطقة تحديداً استقرار الحدود وضبط تهريب المخدرات والسلاح
13:05
معلومات الجديد: وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد العبدالله ومدير عام الامن العام اللواء حسن شقير توجّهوا إلى السعودية في زيارة تستمر حتى الاربعاء
13:04
معلومات الجديد: خطوة يتم التحضير لها بين بعبدا وعين التينة قوامها الموافقة على التفاوض مع اسرائيل وإدخال مدنيين تقنيين مقابل وقف الغارات الاسرائيلية
13:03
مصادر سياسية للجديد: الضغط الدولي تحوّل للذهاب إلى التفاوض على ملفات عدة من بينها السلاح
13:02
تصعيدٌ مُقبل.. و "طبخة" بين بعبدا وعين التينة!
11:36
مصادر دبلوماسية للجديد: كلام برّاك والاسرائيلي مقدمة لتصعيد مقبل يراد له أن يكون رسالة ليس فقط إلى حزب الله بل للسلطة اللبنانية تحديداً
11:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025