الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
08:14
لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)
2025-11-04
الجمارك تضبط أحذية مهربة (شاهد الفيديو)
2025-11-03
أطنان من المعسل المهرب
2025-11-03
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
2025-11-03
غارة الدوير.. تضرر أكثر من سيارة! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: تحليق كثيف ومتواصل للمسيرات الإسرائيلية فوق مرجعيون ومنطقة القطاع الشرقي
2025-11-05 | 14:47
A-
A+
مراسل الجديد: تحليق كثيف ومتواصل للمسيرات الإسرائيلية فوق مرجعيون ومنطقة القطاع الشرقي
الوكالة الوطنية: تحليق كثيف للطيران المسيّر فوق بلدات جنوبية بعد الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
مراسل الجديد: تحليق طيران مسيّر إسرائيلي على علوّ متوسط فوق السلسلتين الشرقية والغربية
مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تحليقها لساعات فوق مناطق لبنانية أمس
مراسل الجديد: تحليق كثيف ومتواصل للمسيرات الإسرائيلية فوق مرجعيون ومنطقة القطاع الشرقي
خاص الجديد
محليات
الجديد:
تحليق
ومتواصل
للمسيرات
الإسرائيلية
مرجعيون
ومنطقة
القطاع
الشرقي
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام اتصل بوزيرة التربية وطلب منها متابعة ملف كلية الآداب – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية بطرابلس وذلك على خلفية التحقيق الذي عرضته الجديد
جعيتا على طريقة صخرة الروشة؟ (شاهد التقرير)
01:10
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
01:10
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
15:48
معلومات الجديد: تتواصل الاتصالات حتى الساعة بين الرؤساء الثلاثة في محاولةٍ لتحييد جلسة الحكومة غدًا عن الانقسام الحاد المتعلق بملفّ الانتخابات النيابية
15:48
معلومات الجديد: تتواصل الاتصالات حتى الساعة بين الرؤساء الثلاثة في محاولةٍ لتحييد جلسة الحكومة غدًا عن الانقسام الحاد المتعلق بملفّ الانتخابات النيابية
14:48
إسرائيل تريد التصعيد! (فيديو)
لبنان في سباق بين التصعيد والتفاوض فأي من الخيارين سيصل أولاً؟
14:48
إسرائيل تريد التصعيد! (فيديو)
لبنان في سباق بين التصعيد والتفاوض فأي من الخيارين سيصل أولاً؟
التنس
01:23
المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات
كرة السلة
01:22
فيديو - طرد لاعب اعتدى على مشجع شتمه
محليات
01:21
تباين مستمر بين جابر وجمعية المصارف حول قوانين الودائع (النهار)
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
01:10
معلومات الجديد: تتواصل الاتصالات حتى الساعة بين الرؤساء الثلاثة في محاولةٍ لتحييد جلسة الحكومة غدًا عن الانقسام الحاد المتعلق بملفّ الانتخابات النيابية
15:48
إسرائيل تريد التصعيد! (فيديو)
14:48
مصادر حزب الله لـ"الجديد": الثابت الوحيد لدى الحزب هو أن هناك اتفاقًا قائمًا وقّع عليه لبنان واسرائيل
13:10
مصادر حزب الله لـ"الجديد": الحزب حتى اللحظة لم يحسم قراره من المبادرات والمفاوضات
13:09
الوفد الليبي من قضية هنيبال الى الأموال والعقارات.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
12:01
2025-10-20
برّاك: واشنطن قدمت خطة سُمّيت "محاولة أخيرة" تتضمن نزع سلاح تدريجي بإشراف أميركي ـ فرنسي لكنها تعطّلت بسبب نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية
2025-10-26
اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!
2025-10-16
بري: "الانتخابات في موعدها".. فماذا عن المغتربين؟
2025-09-29
شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي.. والسبب صادم
2025-11-01
هذا ما نقلته أورتاغوس.. ولجنة ثلاثية؟ (اللواء)
2025-11-02
حلّ التنظيمات العسكرية وقرار الدولة.. بماذا طالب جعجع؟
13:22
مقدمة النشرة المسائية 05-11-2025
2025-11-04
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2025
2025-11-03
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2025
2025-11-03
الحدث - وسام اللحام - الحلقة الكاملة
2025-11-03
المؤثرة اللبنانية نانسي حوراني تكشف تفاصيل صداقتها مع بيسان إسماعيل
2025-11-02
مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025
محليات
07:58
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
07:58
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة
عربي و دولي
04:14
"لا مكان مُحصّن في لبنان".. وتل أبيب تتحرك!
عربي و دولي
04:14
"لا مكان مُحصّن في لبنان".. وتل أبيب تتحرك!
عربي و دولي
06:43
مخاوف اسرائيلية من هجوم لـ "حزب الله": سنقطع رأسه!
عربي و دولي
06:43
مخاوف اسرائيلية من هجوم لـ "حزب الله": سنقطع رأسه!
محليات
06:32
بعد تقرير الجديد.. إقفال أحد المطاعم في الحمرا
محليات
06:32
بعد تقرير الجديد.. إقفال أحد المطاعم في الحمرا
محليات
01:46
خيار وحيد أمام لبنان.. والحل عند"بري"
محليات
01:46
خيار وحيد أمام لبنان.. والحل عند"بري"
محليات
10:08
الجيش يحرر مخطوفاً كويتياً!
محليات
10:08
الجيش يحرر مخطوفاً كويتياً!
