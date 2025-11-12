مصادر سياسية للجديد: قائد الجيش منزعج من الحملة التي يشنها البعض على عناصر الجيش واتهامه بالتقصير لأن "المهمة ليست سهلة" فالعتاد الذي يصل إليه ليس كافياً ولا يلبي ما هو مطلوب منه