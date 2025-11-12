معلومات الجديد: تقرير الجيش المقبل الذي سيُقدمه قائد الجيش إلى مجلس الوزراء يُفترض أن يعلن خلوّ جنوب الليطاني من سلاح حزب الله إضافة إلى طلب تمديد مهلة الانتهاء من سحب السلاح في باقي المناطق