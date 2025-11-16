الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:00
استنفار أمني.. والسبب طفل!
04:56
شاهد - أنقذوه من حصار الثلوج!
03:35
بالفيديو وعلى الطرقات اللبنانية.. "إستعراض متهور"!
2025-11-15
بالفيديو: "الشتوة الأولى".. قطعت طرقات لبنانية!
2025-11-14
سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: نسبة الإقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت تجاوزت حتى الآن الـ 60%
2025-11-16 | 06:14
A-
A+
مراسل الجديد: نسبة الإقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت تجاوزت حتى الآن الـ 60%
مقالات ذات صلة
بالأسماء - من هم الفائزون في انتخابات مجلس نقابة المحامين؟
مراسل الجديد: فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بانتخاب نقابة المحامين في بيروت
بالأسماء.. إليكم نتائج انتخابات نقابة المحامين في طرابلس
مراسل الجديد: نسبة الإقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت تجاوزت حتى الآن الـ 60%
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الإقتراع
انتخابات
عضوية
نقابة
المحامين
بيروت
تجاوزت
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: إغلاق صناديق الإقتراع لمركز نقيب المحامين في بيروت
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
اقرأ ايضا في خاص الجديد
11:39
"تفسيدة" أفسدت اللقاء.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:39
"تفسيدة" أفسدت اللقاء.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:26
مراسل الجديد: فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بانتخاب نقابة المحامين في بيروت
11:26
مراسل الجديد: فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بانتخاب نقابة المحامين في بيروت
11:17
مراسل الجديد: إغلاق صناديق الإقتراع لمركز نقيب المحامين في بيروت
11:17
مراسل الجديد: إغلاق صناديق الإقتراع لمركز نقيب المحامين في بيروت
يحدث الآن
عربي و دولي
12:00
نتنياهو: موقفنا ثابت!
محليات
11:53
ميكانيزم وقف النار بلا جدوى.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
خاص الجديد
11:39
"تفسيدة" أفسدت اللقاء.. التفاصيل في النشرة المسائية
اخترنا لك
"تفسيدة" أفسدت اللقاء.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:39
مراسل الجديد: فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بانتخاب نقابة المحامين في بيروت
11:26
مراسل الجديد: إغلاق صناديق الإقتراع لمركز نقيب المحامين في بيروت
11:17
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
2025-11-15
نقيب محرري الصحافة جوزيف قصيفي لـ الجديد: برّي فضّل ألا يكون كتاب حزب الله موجهاً للرؤساء الثلاثة
2025-11-15
معلومات الجديد: الرئيس برّي سيلتقي السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يوم الاثنين
2025-11-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:00
نتنياهو: موقفنا ثابت!
2025-10-11
حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد تدهو حالتها الصحية!
2025-11-10
اعلامي شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج
2025-10-09
إذاعة الجيش الاسرائيلي: رفات يحيى السنوار وشقيقه محمد لا يشملها اتفاق الإفراج
2025-11-12
بعد فيديو الاعتداء بالضرب.. الجديد تكشف المستجدات!
04:25
محمد رمضان يرد بقوة على تعليق "عقبالك" بعد حادث أحمد سعد
بالفيديو
بالفيديو
13:16
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
2025-11-15
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
2025-11-14
إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!
2025-11-13
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:00
مستودعات وسلاح.. حزب الله يتهم حزبًا لبنانيًا!
محليات
03:00
مستودعات وسلاح.. حزب الله يتهم حزبًا لبنانيًا!
محليات
11:28
هزة جديدة!
محليات
11:28
هزة جديدة!
فن
04:14
أويس مخللاتي نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
فن
04:14
أويس مخللاتي نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
محليات
03:43
توصيات صارمة لوزارة الداخلية!
محليات
03:43
توصيات صارمة لوزارة الداخلية!
محليات
03:35
بالفيديو وعلى الطرقات اللبنانية.. "إستعراض متهور"!
محليات
03:35
بالفيديو وعلى الطرقات اللبنانية.. "إستعراض متهور"!
محليات
04:17
يتحرش بأبنائه منذ الطفولة… ماذا حلّ به؟
محليات
04:17
يتحرش بأبنائه منذ الطفولة… ماذا حلّ به؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025