مصادر سياسية للجديد: الرد الرسمي على كلام الوزير المصري كان أن الرئيس عون قدم مبادرة وبري تبناها والحكومة اتخدت القرار والجيش يقوم بدوره فلتعطنا إسرائيل شيئاً في المقابل