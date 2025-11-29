"حسن نية" تجاه "حزب الله"!

في المشهد السياسي عنوانان الاول الزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر والثاني، استمرار الاتصالات الديبلوماسية، اكتملت الاستعدادات الرسمية والكنسية الرسمية والشعبية لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في زيارته للبنان التي تستمر حتى الثلاثاء تحت شعار طوبى لفاعلي السلام.



وتهدأ الاتصالات الدبلوماسية والدوليةخلال زيارة الحبر الاعظم، لتعود وتتواصل الاربعاء، اذا يصل بحسب معلومات الجديد القطري الخليفي الأربعاء إلى في زيارة يلتقي خلالها الثلاثة، ضمن مسعى لا ينفصل عن المساعي التي تتولاها مصر في هذه الفترة بالتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية ، على ان يرافق ذلك زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس لتشارك في اجتماع لجنة الميكانيزم.



وفي المشهد الثاني، لا تزال اصداء زيارة وزير الخارجية المصري مستمرة، اذ تقول مصادر سياسية ان بدر عبد العاطي حمل رسالة أمريكية واضحة بأن لا يملك ترف الوقت مشددا على مبدأ حصرية السلاح ولكن في الوقت نفسه الحرص على عدم الاقتتال الداخلي.



وتوقفت مصادر سياسية عند ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام عن احتواء سلاح شمال الليطاني، ما اعتبر موقفا ايجابيا من سلام تجاه حزب وهو أتى بحسب المصادر بناء على طلب باظهار حسن نية تجاه حزب الله وتطمينات مرحلية غير مباشرة.



وأشارت الى انه يتماشى مع ما كان حمله مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد من مبادرة تشمل هدنة ل ٦٠ يوما تتوقف فيه إسرائيل عن الاعتداء على لبنان، مقابل تجميد او freezing لسلاح الحزب شمال الليطاني، وشرحت المصادر ان الهدف من احتواء او freezing يعني عدم نقل او تطوير السلاح.