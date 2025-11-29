الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

"حسن نية" تجاه "حزب الله"!

2025-11-29 | 13:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حسن نية&quot; تجاه &quot;حزب الله&quot;!
"حسن نية" تجاه "حزب الله"!

في المشهد السياسي اليوم عنوانان الاول الزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر والثاني، استمرار الاتصالات الديبلوماسية، اكتملت الاستعدادات الرسمية والكنسية الرسمية والشعبية لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في زيارته للبنان التي تستمر حتى الثلاثاء تحت شعار طوبى لفاعلي السلام.

وتهدأ الاتصالات الدبلوماسية العربية والدوليةخلال زيارة الحبر الاعظم، لتعود وتتواصل الاربعاء، اذا يصل بحسب معلومات الجديد وزير الخارجية القطري الخليفي الأربعاء إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة، ضمن مسعى لا ينفصل عن المساعي التي تتولاها مصر في هذه الفترة بالتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، على ان يرافق ذلك زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس لتشارك في اجتماع لجنة الميكانيزم.

وفي المشهد الثاني، لا تزال اصداء زيارة وزير الخارجية المصري مستمرة، اذ تقول مصادر سياسية ان بدر عبد العاطي حمل رسالة أمريكية واضحة بأن لبنان لا يملك ترف الوقت مشددا على مبدأ حصرية السلاح ولكن في الوقت نفسه الحرص على عدم الاقتتال الداخلي.

وتوقفت مصادر سياسية عند ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام عن احتواء سلاح حزب الله شمال الليطاني، ما اعتبر موقفا ايجابيا من سلام تجاه حزب الله وهو أتى بحسب المصادر بناء على طلب عربي باظهار حسن نية تجاه حزب الله وتطمينات مرحلية غير مباشرة.

وأشارت الى انه يتماشى مع ما كان حمله مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد من مبادرة تشمل هدنة ل ٦٠ يوما تتوقف فيه إسرائيل عن الاعتداء على لبنان، مقابل تجميد او freezing لسلاح الحزب شمال الليطاني، وشرحت المصادر ان الهدف من كلمة احتواء او freezing يعني عدم نقل او تطوير السلاح.
مقالات ذات صلة
"حسن نية" تجاه "حزب الله"!

خاص الجديد

محليات

حزب الله

نواف سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"فتية ورق" على متن طائرة (فيديو)
سليم صفير يتنصلّ من الإنهيار ويوزع الإتهمات (شاهد التقرير)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر سياسية عن كلام سلام عن احتواء سلاح حزب الله شمال الليطاني: موقف ايجابي من رئيس الحكومة تجاه الحزب بناء على طلب عربي باظهار حسن نية تجاه حزب الله وتطمينات مرحلية غير مباشرة
13:18
معلومات الجديد: وزير الخارجية القطري يصل الأربعاء إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ضمن مسعى لا ينفصل عن المساعي التي تتولاها مصر بالتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية
13:17
مصادر سياسية للجديد: وزير الخارجية المصري حمل رسالة أميركية واضحة بأن لبنان لا يملك ترف الوقت وشدد على مبدأ حصرية السلاح مع الحرص على عدم الاقتتال الداخلي
13:15
"فتية ورق" على متن طائرة (فيديو)
05:42
سليم صفير يتنصلّ من الإنهيار ويوزع الإتهمات (شاهد التقرير)
2025-11-28
"البابا موبيلي" وصلت.. بما تتميز؟ (فيديو)
2025-11-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025