وتهدأ الاتصالات الدبلوماسية العربية
والدوليةخلال زيارة الحبر الاعظم، لتعود وتتواصل الاربعاء، اذا يصل بحسب معلومات الجديد وزير الخارجية
القطري الخليفي الأربعاء إلى بيروت
في زيارة يلتقي خلالها الرؤساء
الثلاثة، ضمن مسعى لا ينفصل عن المساعي التي تتولاها مصر في هذه الفترة بالتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية
، على ان يرافق ذلك زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس لتشارك في اجتماع لجنة الميكانيزم.
وفي المشهد الثاني، لا تزال اصداء زيارة وزير الخارجية المصري مستمرة، اذ تقول مصادر سياسية ان بدر عبد العاطي حمل رسالة أمريكية واضحة بأن لبنان
لا يملك ترف الوقت مشددا على مبدأ حصرية السلاح ولكن في الوقت نفسه الحرص على عدم الاقتتال الداخلي.
وتوقفت مصادر سياسية عند ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام عن احتواء سلاح حزب الله
شمال الليطاني، ما اعتبر موقفا ايجابيا من سلام تجاه حزب الله
وهو أتى بحسب المصادر بناء على طلب عربي
باظهار حسن نية تجاه حزب الله وتطمينات مرحلية غير مباشرة.
وأشارت الى انه يتماشى مع ما كان حمله مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد من مبادرة تشمل هدنة ل ٦٠ يوما تتوقف فيه إسرائيل عن الاعتداء على لبنان، مقابل تجميد او freezing لسلاح الحزب شمال الليطاني، وشرحت المصادر ان الهدف من كلمة
احتواء او freezing يعني عدم نقل او تطوير السلاح.