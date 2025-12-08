بعد حلقة "يسقط حكم الفاسد".. اكبر مروجـي "القمار" في قبضة الإستقصاء

بعد حلقة يسقط حكم الفاسد التي وثقت مواقع المراهنات غير الشرعية،

وباشارة من المالي ، قوة كبيرة من استقصاء ترافقها دورية مـن القمار تداهم منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية وتوقف عادل وهـو احد اكبر مروجـي لعبة القمار في جبل والضاحية وضبط كمية كبيرة من الأجهزة إلكترونية على اختلافها.