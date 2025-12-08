الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

بعد حلقة "يسقط حكم الفاسد".. اكبر مروجـي "القمار" في قبضة الإستقصاء

2025-12-08 | 10:21
بعد حلقة &quot;يسقط حكم الفاسد&quot;.. اكبر مروجـي &quot;القمار&quot; في قبضة الإستقصاء
بعد حلقة "يسقط حكم الفاسد".. اكبر مروجـي "القمار" في قبضة الإستقصاء

بعد حلقة يسقط حكم الفاسد التي وثقت مواقع المراهنات غير الشرعية،

وباشارة من المدعي العام المالي ماهر شعيتو، قوة كبيرة من استقصاء جبل لبنان ترافقها دورية مـن مكتب مكافحة القمار تداهم منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية وتوقف محمد عادل المقداد وهـو احد اكبر مروجـي لعبة القمار في جبل لبنان والضاحية وضبط كمية كبيرة من الأجهزة إلكترونية على اختلافها.
بعد حلقة "يسقط حكم الفاسد".. اكبر مروجـي "القمار" في قبضة الإستقصاء

خاص الجديد

محليات

الجديد

يسقط حكم الفاسد

لبنان

القمار

Aljadeed
الحدث - علي الأمين - الحلقة الكاملة
جو تابت من واشنطن لـ"وهلق شو": ترامب يسعى لاتفاقيات سلام مع إسرائيل ويعتبر لبنان وسوريا جاهزين لذلك

مصادر دبلوماسية للجديد: ثناء على دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني
13:13
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: إقرار الموازنة لا يزال معلقاً على مصير النقاش في بندي رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لإعادة الإعمار
13:12
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: ننفي دقة النسخة المسربة عن قانون الفجوة المالية وهي قديمة والقانون سيُوزّع الأسبوع المقبل على الوزراء ليُعرض على الحكومة
13:12
معلومات الجديد: فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان على بدائل قوات اليونيفيل متى طلب لبنان ذلك
13:11
جنوب الليطاني.. إشادة بدور الجيش!
13:03
11 يوماً اسقطت 53 عاماً.. هكذا تحررت سوريا (فيديو)
11:20
