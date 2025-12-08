جنوب الليطاني.. إشادة بدور الجيش!

زيارة لودريان وقانون الفجوة المالية، عنوانان للمشهد اللبناني الذي يشرف على عطلة الاعياد.

فزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان تأتي واحدة من النتائج المباشرة لتعيين سيمون كرم تماما كما أعلن الفرنسي، مع دعم فرنسي لهذا المسار اللبناني، ولمسار الاصلاحات الاقتصادية، بالاضافة الى مصير اليونيفل بعد انتهاء مهلة التمديد. وفي المعلومات مستعدة للتعاون مع على البدائل متى طلب منها ذلك.



على صعيد آخر وفي عنوان اصلاحي داخلي، نفت مصادر متابعة للملف المالي دقة النسخة المسربة عن قانون الفجوة المالية قائلة إنها نسخة قديمة، واكدت أن القانون سيوزع الأسبوع المقبل على الوزراء ليعرض على الحكومة، اما الموازنة فإقرارها أيضا لا يزال معلقا على مصير النقاش في بندين أساسيين، وهما رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لاعادة الإعمار.



في العنوان الأمني تحدثت مصادر دبلوماسية للجديد عن ثناء على جنوب الليطاني، وبناء على ذلك سيجمع لقاء باريسي المبعوثة الاميركية مورغن أورتاغس والمسؤولة عن الملف اللبناني في الايليزيه آن كلير لو جاندر، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان بقائد الجيش رودولف هيكل في الثامن عشر من كانون الأول الحالي ، لبحث سبل تعزيز قدرات الجيش ودعمه على ان ينظم مؤتمر الدعم في الرياض العام المقبل.