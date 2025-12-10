عاجل
الرئيس عون اختتم زيارته الى سلطنة عمان وعاد الى بيروت عصر اليوم
الرئيس عون اختتم زيارته الى سلطنة عمان وعاد الى بيروت عصر اليوم
البحث
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
03:32
بالصورة: نتنياهو في طهران؟!
01:57
استجواب روسيّ لبشّار الأسد!
11:10
اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)
10:15
ابكى الشرع وزوجته.. من هو؟
2025-12-09
في بدنايل.. بركة "حمراء" تثير قلق المواطنين! (صورة)
خاص الجديد
الموفد الفرنسي يستكمل اجتمعاته.. التفاصيل مع مراسل الجديد من قصر الصنوبر
2025-12-10 | 07:28
الموفد الفرنسي يستكمل اجتمعاته.. التفاصيل مع مراسل الجديد من قصر الصنوبر
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
قصة قائد الجيش في قصر الصنوبر
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
الموفد الفرنسي يستكمل اجتمعاته.. التفاصيل مع مراسل الجديد من قصر الصنوبر
خاص الجديد
محليات
قصر الصنوبر
بيروت
لبنان
تفاصيل لقاء بري والسفير الأميركي مع مراسلة الجديد
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
09:31
هنا بيروت - 10-12-2025 - الحلقة الكاملة
09:31
هنا بيروت - 10-12-2025 - الحلقة الكاملة
07:34
تفاصيل لقاء بري والسفير الأميركي مع مراسلة الجديد
07:34
تفاصيل لقاء بري والسفير الأميركي مع مراسلة الجديد
04:45
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
04:45
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
محليات
09:45
الرئيس عون اختتم زيارته الى سلطنة عمان وعاد الى بيروت عصر اليوم
خاص الجديد
09:31
هنا بيروت - 10-12-2025 - الحلقة الكاملة
محليات
09:26
خشية حكم "الإعدام".. بلغاريا ترفض طلب لبنان
هنا بيروت - 10-12-2025 - الحلقة الكاملة
09:31
تفاصيل لقاء بري والسفير الأميركي مع مراسلة الجديد
07:34
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
04:45
سامي الجميّل رداً على سؤال "الجديد": "ما في شي اسمو احتواء سلاح حزب الله لازم ينلم"
04:37
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل رداً على سؤال "الجديد": الأولوية في الإجتماع مع لودريان حسم تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة
04:35
خاص الجديد | ماذا طلب السفير الأميركي من برّي؟
04:25
2025-12-09
أميركا تصعّد من ضغوطها على المؤسسة العسكرية.. متى يُسمح لقائد الجيش بالزيارة؟ (الأخبار)
2025-09-10
بلاغ جديد يتهم وفاء عامر في قضية تجارة أعضاء
10:10
موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل
2025-11-05
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة
2025-09-03
سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)
2025-11-24
"القتال ضد حزب الله سيستمر".. وماذا قال نتنياهو عن "الطبطبائي"؟
13:20
مقدمة النشرة المسائية 09-12-2025
2025-12-09
لودريان يستكمل جولته.. والبداية من عين التينة
2025-12-08
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025
2025-12-08
تصريح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا بعد لقاء رئيس الجمهورية - إضغط على البث المباشر
2025-12-07
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025
2025-12-07
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
عربي و دولي
01:57
استجواب روسيّ لبشّار الأسد!
عربي و دولي
01:57
استجواب روسيّ لبشّار الأسد!
عربي و دولي
10:15
ابكى الشرع وزوجته.. من هو؟
عربي و دولي
10:15
ابكى الشرع وزوجته.. من هو؟
عربي و دولي
02:22
تقرير إسرائيلي ينقل: هكذا تبدو أنفاق حزب الله!
عربي و دولي
02:22
تقرير إسرائيلي ينقل: هكذا تبدو أنفاق حزب الله!
عربي و دولي
01:29
تركيا تدخل خطّ الضاحية مع "حزب الله".. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)
عربي و دولي
01:29
تركيا تدخل خطّ الضاحية مع "حزب الله".. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)
عربي و دولي
04:25
خاص الجديد | ماذا طلب السفير الأميركي من برّي؟
عربي و دولي
04:25
خاص الجديد | ماذا طلب السفير الأميركي من برّي؟
عربي و دولي
03:32
بالصورة: نتنياهو في طهران؟!
عربي و دولي
03:32
بالصورة: نتنياهو في طهران؟!
