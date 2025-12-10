عاجل
مصادر قضائية للجديد: تم الاتفاق على وضع الجانب السوري ملاحظاته على المسوَّدة اللبنانية واقتراح حلول بديلة للمسائل الشائكة مع توافق على ابقاء المسوَّدة سِرية
مصادر قضائية للجديد: تم الاتفاق على وضع الجانب السوري ملاحظاته على المسوَّدة اللبنانية واقتراح حلول بديلة للمسائل الشائكة مع توافق على ابقاء المسوَّدة سِرية
خاص الجديد
معلومات الجديد: الجانبان السوري واللبناني توصلا إلى مسودة أولية تحتاج إلى بعض التعديلات قبل اعتمادها بشكل نهائي ولم يشمل البحث ملف المحكومين في قضايا مرتبطة بالقتال ضد الجيش
2025-12-10 | 09:48
A-
A+
معلومات الجديد: الجانبان السوري واللبناني توصلا إلى مسودة أولية تحتاج إلى بعض التعديلات قبل اعتمادها بشكل نهائي ولم يشمل البحث ملف المحكومين في قضايا مرتبطة بالقتال ضد الجيش
معلومات الجديد: الجانبان السوري واللبناني توصلا إلى مسودة أولية تحتاج إلى بعض التعديلات قبل اعتمادها بشكل نهائي ولم يشمل البحث ملف المحكومين في قضايا مرتبطة بالقتال ضد الجيش
