الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

نزع سلاح "حزب الله".. بالصوت والصورة!

2025-12-14 | 12:59
نزع سلاح &quot;حزب الله&quot;.. بالصوت والصورة!
نزع سلاح "حزب الله".. بالصوت والصورة!

اسبوع حافل باكثر من مهمة، الاجتماع الثاني للجنة الميكانيزم في التاسع عشر من الشهر الحالي، برئاسة السفير سيمون كرم، الاجتماع الرباعي المقرر عقده في باريس وبينهما زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في محاولة لاحياء جهود المبادرة المصرية.

في الملف الاول، وقبيل اجتماع الميكانيزم برزت الاولوية لدى فرنسا بتجنيب لبنان التصعيد، وتشير مصادر سياسية للجديد الى اقتراح فرنسي عرض على لبنان خلال زيارة الموفد جان ايف لودريان، بتغيير الية عمل الميكانيزم من خلال أن يقوم الجيش اللبناني بتصوير وتوثيق المداهمات التي يقوم بها جنوب الليطاني لتقديمها للجنة الميكانيزم بالصوت والصورة وعرض خريطة لكل منطقة تم الانتهاء منها، ويسعى الاقتراح بحسب المعلومات الى نزع الذريعة من اسرائيل بالذهاب الى خيار التصعيد تحت حجة عدم قيام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه. 

وتشير المعلومات الى ان المطلوب اعلان قيادة الجيش اضافة الى الحكومة اللبنانية صراحة الانتهاء من عملية حصر السلاح جنوب الليطاني.
وفي المعلومات ان اقتراحا يجري التداول به لتمديد المهلة من نهاية العام الى نهاية كانون الثاني، الا ان كل الامور تبقى رهن اللقاء المنتظر بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتضيف المعلومات ان الحراك الفرنسي لا يقتصر فقط على الجانب الامني والسياسي، بل الاقتصادي ايضا، اذ يصل الى لبنان المبعوث الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولاجوجي، الذي سيشدد على ضرورة الاسراع باقرار الاصلاحات المالية، خصوصا قروض البنك الدولي.

اما فيما يتعلق بالاجتماع الرباعي الذي يتوقع ان ينعقد هذا الاسبوع في العاصمة الفرنسية، ويضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الى جانب مورغان اورتاغوس والامير يزيد بن فرحان بحضور ان كلير لوجاندر، وجان ايف لودريان، وسيبحث هذا المؤتمر بحسب المعلومات حاجات الجيش ومتطلباته بانتظار اجراءات اكثر ملموسة بعملية حصر السلاح ينتظرها المجتمع الدولي.

وفي جنوب الليطاني، يجول الملحقون العسكريون العرب والاجانب، بدعوة من قيادة الجيش، بعيدا عن الاعلام، لاطلاع ممثلي الدول على الاجراءات التي يقوم بها الجيش لحصر السلاح.
 
 
 
نزع سلاح "حزب الله".. بالصوت والصورة!

خاص الجديد

محليات

حزب الله

اسرائيل

الصحافي تمام نور الدين من باريس لـ"الجديد": فرنسا تطالب الجيش اللبناني بتوثيق ما صادره عبر خرائط من سلاح لحزب الله لتفادي أي ذريعة إسرائيلية بضرب لبنان
بعد طلب من لجنة "الميكانيزم" الجيش يداهم المنازل في الجنوب.. التفاصيل مع مراسل الجديد

مستقبلاً مسافرين.. وزير الداخلية في جولة بالمطار (فيديو)
03:41

مستقبلاً مسافرين.. وزير الداخلية في جولة بالمطار (فيديو)

جال وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار في مطار بيروت خلال جولة تفقدية في فترة الأعياد حيث إستقبل المسافرين وتحدث معهم.

03:41

مستقبلاً مسافرين.. وزير الداخلية في جولة بالمطار (فيديو)

جال وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار في مطار بيروت خلال جولة تفقدية في فترة الأعياد حيث إستقبل المسافرين وتحدث معهم.

الحدث - علي حجازي - الحلقة الكاملة
07:29
محكمة الجنايات تحدد موعد جلسة فضل شاكر والأسير
04:16
مستقبلاً مسافرين.. وزير الداخلية في جولة بالمطار (فيديو)
03:41
إدوارد غابريال لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني بدأ يعمل شمال الليطاني والولايات المتحدة ستدعمه
16:15
إدوارد غابريال لـ #وهلق_شو: التوقعات المرتبطة بالمفاوضات ليست عالية وراضون عن أداء السفير الأميركي ميشال عيسى
16:12
رئيس مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان إدوارد غابريال لـ #وهلق_شو: متفائلون فيما خص نزع سلاح "حزب الله" بغضون نهاية العام الحالي
16:10
