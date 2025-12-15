جنوب الليطاني.. الوفد الدبلوماسي إطّلع على الخرق الإسرائيلي!

أفادت معلومات الجديد، أن "سفراء أميركا والسعودية وفرنسا ومصر وغيرها من الدول شاركوا في جولة جنوب الليطاني".

وبحسب المعلومات، إن "الجيش عرض أمام الوفد المهام التي يقوم بها في الأراضي كافة، والوفد الدبلوماسي أشاد بحرفية وعمل الجيش".



وأضافت المعلومات، أن "الجيش عرض الخطوات التي نفذت ضمن المرحلة الاولى جنوب الليطاني إضافة إلى العلاقة مع اليونيفيل، وشدد في على تعاون الأهالي مع الجيش جنوب الليطاني وعامل الثقة بينهما والمثال على ذلك ما حصل مؤخراً في بلدة يانوح".



بدوره، إطلع الوفد الدبلوماسي على موقع الإحتلال في اللبونة وتأكد أن الخرق يعيق إستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة إضافة الى الإعتداءات المستمرة، بحسب المعلومات.



الوفد أكد أهمية تلبية الجولة ونقل إرتياحه لجهة سماع وجهة النظر اللبنانية المختلفة عن وجهة النظر .