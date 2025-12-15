الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

جنوب الليطاني.. الوفد الدبلوماسي إطّلع على الخرق الإسرائيلي!

2025-12-15 | 08:53
جنوب الليطاني.. الوفد الدبلوماسي إطّلع على الخرق الإسرائيلي!
جنوب الليطاني.. الوفد الدبلوماسي إطّلع على الخرق الإسرائيلي!

أفادت معلومات الجديد، أن "سفراء أميركا والسعودية وفرنسا ومصر وغيرها من الدول شاركوا في جولة الجيش اللبناني جنوب الليطاني".

وبحسب المعلومات، إن "الجيش عرض أمام الوفد المهام التي يقوم بها في الأراضي اللبنانية كافة، والوفد الدبلوماسي أشاد بحرفية وعمل الجيش".
 
وأضافت المعلومات، أن "الجيش عرض الخطوات التي نفذت ضمن المرحلة الاولى جنوب الليطاني إضافة إلى العلاقة مع اليونيفيل، وشدد في عرضه على تعاون الأهالي مع الجيش جنوب الليطاني وعامل الثقة بينهما والمثال على ذلك ما حصل مؤخراً في بلدة يانوح".
 
بدوره، إطلع الوفد الدبلوماسي على موقع الإحتلال في اللبونة وتأكد أن الخرق يعيق إستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة إضافة الى الإعتداءات المستمرة، بحسب المعلومات.

الوفد أكد أهمية تلبية الجولة ونقل إرتياحه لجهة سماع وجهة النظر اللبنانية المختلفة عن وجهة النظر الإسرائيلية.
 
 
 
Aljadeed
مستقبلاً مسافرين.. وزير الداخلية في جولة بالمطار (فيديو)
إدوارد غابريال لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني بدأ يعمل شمال الليطاني والولايات المتحدة ستدعمه

خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)
13:55
13:55

خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

أفادت مراسلة الجديد، بأن ضابطة الجمارك في شتورا تمكنت، وبحضور مندوب عن وزارة الصحة، من مداهمة موقع إحدى المطاحن في محلّة برّ الياس، حيث ضُبطت كميات كبيرة من البهارات المنتهية الصلاحية والزعتر المخزّن خلافًا للشروط الصحية.

13:55

خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

أفادت مراسلة الجديد، بأن ضابطة الجمارك في شتورا تمكنت، وبحضور مندوب عن وزارة الصحة، من مداهمة موقع إحدى المطاحن في محلّة برّ الياس، حيث ضُبطت كميات كبيرة من البهارات المنتهية الصلاحية والزعتر المخزّن خلافًا للشروط الصحية.

خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)
13:55
13:55
جولة السفراء وكواليسها.. بلسان السفير على "الجديد" | في النشرة بعد قليل
12:43
12:43
بديل اليونيفيل | في النشرة المسائية بعد قليل
12:30
12:30
ملف لبنان إلى أبراج باريس السياسية | التفاصيل في نشرة الأخبار بعد قليل
12:27
12:27
مصير فضل شاكر وكواليس الاستجواب | التفاصيل في نشرة الآخبار بعد قليل
12:25
12:25
معلومات الجديد: ضابطة بيروت الجمركية تصادر في محلة انطلياس كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية وبوتوكس وهرمونات (مواد محظورة) إيرانية المنشأ
09:41
09:41
