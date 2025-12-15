الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

2025-12-15 | 13:55
خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)
خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

أفادت مراسلة الجديد، بأن ضابطة الجمارك في شتورا تمكنت، وبحضور مندوب عن وزارة الصحة، من مداهمة موقع إحدى المطاحن في محلّة برّ الياس، حيث ضُبطت كميات كبيرة من البهارات المنتهية الصلاحية والزعتر المخزّن خلافًا للشروط الصحية.

وبنتيجة التحقيقات، جرى تحديد مستودع في محلّة تعنايل، عُثر بداخله على نحو ألف كيس من الزعتر يُشتبه في خلطه بالنشارة، وتحمل أكياسه علامات تجارية مزوّرة.

كما داهمت ضابطة شتورا، بالتعاون مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مستودعًا آخر في برّ الياس يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، إضافةً إلى تجهيزات لتزوير تواريخ الصلاحية.

وقد تم حجز جميع البضائع المخالفة وتوقيف أصحابها لإجراء المقتضى القانوني، بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والاقتصاد.

خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

خاص الجديد

محليات

الجمارك

تعنايل

شتورا

أكل فاسد

لبنان

