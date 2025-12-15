خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

وبنتيجة التحقيقات، جرى تحديد مستودع في محلّة ، عُثر بداخله على نحو ألف كيس من الزعتر يُشتبه في خلطه بالنشارة، وتحمل أكياسه علامات تجارية مزوّرة.

كما داهمت ضابطة شتورا، بالتعاون مع في ، مستودعًا آخر في برّ الياس يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، إضافةً إلى تجهيزات لتزوير تواريخ الصلاحية.

وقد تم حجز جميع البضائع المخالفة وتوقيف أصحابها لإجراء المقتضى القانوني، بإشراف الاستئنافية في وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والاقتصاد.