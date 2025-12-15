خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

وبنتيجة التحقيقات، جرى تحديد مستودع في محلّة تعنايل، عُثر بداخله على نحو ألف كيس من الزعتر يُشتبه في خلطه بالنشارة، وتحمل أكياسه علامات تجارية مزوّرة.
كما داهمت ضابطة شتورا، بالتعاون مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مستودعًا آخر في برّ الياس يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، إضافةً إلى تجهيزات لتزوير تواريخ الصلاحية.
وقد تم حجز جميع البضائع المخالفة وتوقيف أصحابها لإجراء المقتضى القانوني، بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والاقتصاد.
أفادت مراسلة الجديد، أن "الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي كمال نصار قررت إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام سندا للمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد انقضاء أكثر من 6 أشهر على توقيفه بجرم جنائي، وذلك لقاء كفالة مالية قيمتها 9 مليار ليرة (أي 100 ألف دولار) كما ومنعه من السفر 6 أشهر .الجدير ذكره، أن "سلام أوقف في ملف رشاوى مالية وابتزاز شركات التأمين".