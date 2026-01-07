الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:32
"طمر البحر".. مقترح لنهوض لبنان! (فيديو)
08:23
ربح نصف مليون دولار.. بسبب مادورو! (فيديو)
07:59
بصاروخين وعن قرب.. سيارة تشتعل جراء غارة! (فيديو)
07:14
مبنى يسقط في طرابلس.. ومواطن يرفض الإخلاء! (فيديو)
06:53
مبنى سكني ينهار تدريجياً في طرابلس (فيديو)
خاص الجديد
بوابة إقتصادية للبنان عبر ايران - في النشرة بعد قليل
2026-01-07 | 12:15
A-
A+
بوابة إقتصادية للبنان عبر ايران - في النشرة بعد قليل
مقالات ذات صلة
إقتصاد "حزب الله" على المحك - في النشرة بعد قليل
حل غزاوي للبنان؟ | في النشرة المسائية بعد قليل
عراقجي في لبنان.. وطهران تعود الى بيروت عبر البوابة الاقتصادية (تقرير)
بوابة إقتصادية للبنان عبر ايران - في النشرة بعد قليل
خاص الجديد
محليات
إقتصادية
للبنان
ايران
النشرة
العودة الى الأعلى
عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ#الجديد: شخصية أبو عمر أداة في يد الشيخ خلدون او أحد آخر
الجيش اللبناني يفكك منشأة لـ"حزب الله" (صور)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:56
كاهن DJ في لبنان.. جدل واسع قبيل الحفلة (تقرير)
15:56
كاهن DJ في لبنان.. جدل واسع قبيل الحفلة (تقرير)
14:30
عراقجي في لبنان.. وطهران تعود الى بيروت عبر البوابة الاقتصادية (تقرير)
14:30
عراقجي في لبنان.. وطهران تعود الى بيروت عبر البوابة الاقتصادية (تقرير)
14:21
الميكانيزم تجتمع عسكريًا وإسرائيل تصعّد (تقرير)
14:21
الميكانيزم تجتمع عسكريًا وإسرائيل تصعّد (تقرير)
يحدث الآن
كرة القدم
00:44
قلق على صحة سارا كاربونيرو
رياضات متنوعة
00:43
علاقة بيلا وديجان رغم فارق العمر الكبير بينهما
محليات
00:43
التمديد لمجلس النواب لسنتين مطروح بقوة (نداء الوطن)
اخترنا لك
كاهن DJ في لبنان.. جدل واسع قبيل الحفلة (تقرير)
15:56
عراقجي في لبنان.. وطهران تعود الى بيروت عبر البوابة الاقتصادية (تقرير)
14:30
الميكانيزم تجتمع عسكريًا وإسرائيل تصعّد (تقرير)
14:21
هذا ما قاله نصرالله عن فنزويلا.. فهل يتأثر حزب الله؟
13:25
أبو فاعور لـ"الجديد": هناك استهداف واضح للمختارة يطال الهوية السياسية للموحدين الدروز ومحاولة لتغييرها وما يجري في سوريا دليل على ذلك
13:08
أبو فاعور لـ"الجديد": العلاقة السياسية ممتازة مع خلدة والحزب التقدمي الاشتراكي والأمير طلال في موقع واحد لحماية الهوية العربية والإسلامية للدروز ونقاش التحالفات لا يزال في بدايته
13:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:43
علاقة بيلا وديجان رغم فارق العمر الكبير بينهما
2025-12-01
برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!
2025-12-24
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها
2025-11-03
فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم
2025-12-09
أحذية مهربة.. الجمارك تضبط "بيك آب"!
2025-09-29
نائب "حزب الله" يطلب فيزا الى أميركا؟!
بالفيديو
بالفيديو
13:09
مقدمة النشرة المسائية 07-01-2026
2026-01-06
فارس كرم يعلنها: خسرت 13 مليون و400 الف دولار بالبنك
2026-01-06
بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه
2026-01-06
مقدمة النشرة المسائية 06-01-2026
2026-01-06
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2026-01-06
غارة على الغازية ليلاً ومبنى سُويّ أرضاً.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
عربي و دولي
11:38
"عنصر من الوحدة الجوية لـ حزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
11:38
"عنصر من الوحدة الجوية لـ حزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
خاص الجديد
11:42
سلاح جنوب الليطاني "لم ينته".. ولا مهل زمنية!
خاص الجديد
11:42
سلاح جنوب الليطاني "لم ينته".. ولا مهل زمنية!
محليات
01:03
"غض طرف" دولي وتصعيد متسارع.. لبنان أمام ساعات حاسمة (الأنباء الكويتية)
محليات
01:03
"غض طرف" دولي وتصعيد متسارع.. لبنان أمام ساعات حاسمة (الأنباء الكويتية)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026