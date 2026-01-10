لودريان يُطلق ورشة عمل من بيروت.. واسرائيل "أجّلت" الضربة!

ومع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان
الى بيروت
ومشاركته في اجتماع الميكانيزم، فقد علمت الجديد أن لودريان لن يشارك في كل اجتماعات الميكانيزم وانما سيتم تعيين مدني لحضورها، إذا ما توصل الفرنسي الى تسوية مع الجانبين الاميركي
والاسرائيلي اللذين يفضلان وجود لبنان
فقط على ان تقتصر المشاركة الفرنسية
على ترتيبات تقنية لا سياسية في الاليات التنفيذية المقبلة للجنة الميكانيزم.
وبالتزامن مع الزيارة، وفي معلومات الجديد فإن لودريان سيطلق ورشة عمل مع سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني لتحضير مؤتمر الدعم المفترض عقده أواخر شباط أو في الأيام الأولى من أذار كحد أقصى، ففرنسا تعتبر نفسها الداعم الأكبر للبنان استنادا الى علاقة تاريخية تمتد حتى اليوم
، وعليه فإن الدعم المعنوي الفرنسي للبنان ومؤسساته سيترجم الى دعم ملموس مع الشركاء من خلال مساعي لودريان في لبنان.