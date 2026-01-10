لودريان يُطلق ورشة عمل من بيروت.. واسرائيل "أجّلت" الضربة!

ومع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الى ومشاركته في اجتماع الميكانيزم، فقد علمت الجديد أن لودريان لن يشارك في كل اجتماعات الميكانيزم وانما سيتم تعيين مدني لحضورها، إذا ما توصل الفرنسي الى تسوية مع الجانبين والاسرائيلي اللذين يفضلان وجود فقط على ان تقتصر المشاركة على ترتيبات تقنية لا سياسية في الاليات التنفيذية المقبلة للجنة الميكانيزم.وبالتزامن مع الزيارة، وفي معلومات الجديد فإن لودريان سيطلق ورشة عمل مع سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني لتحضير مؤتمر الدعم المفترض عقده أواخر شباط أو في الأيام الأولى من أذار كحد أقصى، ففرنسا تعتبر نفسها الداعم الأكبر للبنان استنادا الى علاقة تاريخية تمتد حتى ، وعليه فإن الدعم المعنوي الفرنسي للبنان ومؤسساته سيترجم الى دعم ملموس مع الشركاء من خلال مساعي لودريان في لبنان.