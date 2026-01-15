الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة

2026-01-15 | 10:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة

خاص الجديد

محليات

الجديد:

الطيران

الحربي

الإسرائيلي

بصاروخين

مشغرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الإعلام بول مرقص للجديد: لا صحة بتاتاً لما يتم تداوله عن إلغاء الراتب التقاعدي والتعويضات للقطاع العام
معلومات الجديد: المؤتمر يهدف إلى تأمين تمويل احتياجات الجيش انطلاقاً من متطلبات تنفيذ خطته شمال الليطاني في حين تعمل قيادة الجيش على إعداد جردة وتقارير مفصلة ستقدمها قريباً

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
أميركا تعتمد سلاح “الظل” ضد إيران ما هو وماذا تُحضر؟ - شاهد التقرير
14:32
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
14:03
ايران ما بعد الثورة.. جمهورية على إيقاع الاحتجاجات – شاهد التقرير
13:06
أميركا تعلّق إصدار التاشيرات.. ماذا عن لبنان؟ - تابعوا في النشرة المسائية
12:17
حرب سيبرانية أم صواريخ على إيران؟ - تابعوا في النشرة المسائية
12:00
اميركا تواكب بيروت من قلب المرفأ - تابعوا في النشرة المسائية
11:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026