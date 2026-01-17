عاجل
بترول لبنان يعود إلى الواجهة الدولية..(التفاصيل في النشرة المسائية)
بترول لبنان يعود إلى الواجهة الدولية..(التفاصيل في النشرة المسائية)
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
2026-01-16
لحظة تحطم مروحية اسرائيلية - شاهد الفيديو
2026-01-16
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
2026-01-16
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
2026-01-16
الطرد انفجر في وجهه - شاهد الفيديو
2026-01-15
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
خاص الجديد
تخوفًا من انهيار مبنى.. إخلاء مدرسة في طرابلس (صور)
2026-01-17 | 10:06
A-
A+
تخوفًا من انهيار مبنى.. إخلاء مدرسة في طرابلس (صور)
اتخذت الجهات المعنية قرارًا بإخلاء مدرسة
العهد الجديد
في
منطقة ضهر
المغر في
طرابلس
، وذلك عقب رصد تصدعات وتشققات خطيرة في جدران المبنى الملاصق لها، ما أثار مخاوف جدية من احتمال انهياره.
ويأتي هذا الإجراء خطوةً احترازية تهدف إلى حماية الطلاب والهيئتين التعليمية والإدارية، في ظل متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان
سلامة
البيئة المدرسية واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضع.
مقالات ذات صلة
بسبب انهيار مبنى.. وزارة التربية تتدخل وتغلق مدرسة في طرابلس
مبنى يسقط في طرابلس.. ومواطن يرفض الإخلاء! (فيديو)
صُوّر داخل مدرسة في طرابلس... تحقيق بشأن فيديو مسيء لعيد الميلاد
تخوفًا من انهيار مبنى.. إخلاء مدرسة في طرابلس (صور)
خاص الجديد
محليات
لبنان
طرابلس
مباني
العودة الى الأعلى
الحدث - محمد علوش - الحلقة الكاملة
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
09:42
هنا بيروت - الحلقة الكاملة- 17-01-2026
09:42
هنا بيروت - الحلقة الكاملة- 17-01-2026
09:07
الحدث - محمد علوش - الحلقة الكاملة
09:07
الحدث - محمد علوش - الحلقة الكاملة
14:21
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
14:21
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
يحدث الآن
محليات
11:30
بترول لبنان يعود إلى الواجهة الدولية..(التفاصيل في النشرة المسائية)
محليات
11:07
عن "الحرب الأهلية وإعطاء الدروس".. وزير برد على قاسم
عربي و دولي
10:25
للمرة الأولى.. قبيلة أمازونية تتواصل مع العالم (فيديو)
اخترنا لك
هنا بيروت - الحلقة الكاملة- 17-01-2026
09:42
الحدث - محمد علوش - الحلقة الكاملة
09:07
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
14:21
مدّعى عليها في قضية المرفأ.. وترفع كأس الرئيس
14:14
الشيف انطوان يـ ـفضح هذا الشخص على الهواء وروى اصعب لحظات حياته واعلامية سورية تدخل ابنها السجن.. تابعوا الحلقة الآن على قناة "الجديد فن"
14:02
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
13:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:10
قاسم: مفكرينا حبتين؟.. طويلة عرقبتكن (فيديو)
09:02
قاسم: مفكرينا حبتين؟.. وهذا ما قاله عن رجّي
09:17
عن الحرب.. ماذا قال خامنئي؟
05:33
دعست "بنزين بدل الفريم".. حادث غريب على الطريق (فيديو)
10:25
للمرة الأولى.. قبيلة أمازونية تتواصل مع العالم (فيديو)
10:06
تخوفًا من انهيار مبنى.. إخلاء مدرسة في طرابلس (صور)
بالفيديو
بالفيديو
13:01
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
13:43
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
خاص الجديد
13:43
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
عربي و دولي
15:20
تموضع لقسد.. والأنظار إلى شرق الفرات
عربي و دولي
15:20
تموضع لقسد.. والأنظار إلى شرق الفرات
منوعات
05:33
دعست "بنزين بدل الفريم".. حادث غريب على الطريق (فيديو)
منوعات
05:33
دعست "بنزين بدل الفريم".. حادث غريب على الطريق (فيديو)
خاص الجديد
14:14
مدّعى عليها في قضية المرفأ.. وترفع كأس الرئيس
خاص الجديد
14:14
مدّعى عليها في قضية المرفأ.. وترفع كأس الرئيس
خاص الجديد
11:39
مقابل 100 ألف دولار.. سُلّم أحمد شكر إلى الموساد (في النشرة المسائية بعد قليل)
خاص الجديد
11:39
مقابل 100 ألف دولار.. سُلّم أحمد شكر إلى الموساد (في النشرة المسائية بعد قليل)
خاص الجديد
14:02
الشيف انطوان يـ ـفضح هذا الشخص على الهواء وروى اصعب لحظات حياته واعلامية سورية تدخل ابنها السجن.. تابعوا الحلقة الآن على قناة "الجديد فن"
خاص الجديد
14:02
الشيف انطوان يـ ـفضح هذا الشخص على الهواء وروى اصعب لحظات حياته واعلامية سورية تدخل ابنها السجن.. تابعوا الحلقة الآن على قناة "الجديد فن"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026