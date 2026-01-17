تخوفًا من انهيار مبنى.. إخلاء مدرسة في طرابلس (صور)

اتخذت الجهات المعنية قرارًا بإخلاء مدرسة في المغر في ، وذلك عقب رصد تصدعات وتشققات خطيرة في جدران المبنى الملاصق لها، ما أثار مخاوف جدية من احتمال انهياره.

