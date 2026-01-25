النائب ايهاب مطر لـ"الجديد": اجتماع سيعقد غداً في السراي الحكومي بين مجلس بلدية طرابلس ونواب المدينة مع رئيس الحكومة نواف سلام ونقيب المهندسين للبحث في ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس