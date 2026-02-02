الأخبار
08:59
مسلح يقتحم صيدلية.. ويطلب دواء "إجهاض"! (فيديو)
03:33
بالفيديو.. استهداف سيارة في غارة على طريق الصرفند - انصارية
16:57
بالفيديو.. لحظة استهداف "الرابيد" في الدوير جنوب لبنان
14:36
هل تتكرر الحرب؟ (شاهد الفيديو)
13:42
سلسلة الرواتب.. بين فوضى خليل وضبط جابر (تقرير)
خاص الجديد
صاحب المنزل المستهدف في عين قانا لـ #الجديد: نناشد الرؤساء تكليف الجيش اللبناني بالكشف على المنازل المهددة بالقصف ولا يوجد "بارودة صيد" في منزلي
2026-02-02 | 08:07
2026-02-02 | 08:07
A-
A+
صاحب المنزل المستهدف في عين قانا لـ #الجديد: نناشد الرؤساء تكليف الجيش اللبناني بالكشف على المنازل المهددة بالقصف ولا يوجد "بارودة صيد" في منزلي
الجيش يُفتش.. وصاحب المنزل لـ الجديد: "ما في بارودة صيد"
مصادر عسكرية للجديد: بعد تلقيه الإنذار توجّه الجيش اللبناني إلى المنازل المستهدفة ونسّق مع لجنة الميكانيزم للدخول إليها قبل القصف إلا أن الهجمات الإسرائيلية منعت الجيش من معاينة النقاط المهددة
مراسل الجديد: الجيش اللبناني أنهى أعمال الكشف على المنزل المهدد في يانوح دون العثور على أي ذخيرة عسكرية وسيبقي على انتشاره ودورياته في محيط المنزل
صاحب المنزل المستهدف في عين قانا لـ #الجديد: نناشد الرؤساء تكليف الجيش اللبناني بالكشف على المنازل المهددة بالقصف ولا يوجد "بارودة صيد" في منزلي
خاص الجديد
محليات
المنزل
المستهدف
#الجديد:
نناشد
الرؤساء
تكليف
الجيش
اللبناني
بالكشف
المنازل
المهددة
بالقصف
"بارودة
منزلي
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في عين قانا
عامر البساط لـ #وهلق_شو: الخطوة المقبلة نحو قانون "الفجوة المالية" ومجلس النواب مستعد لمناقشته لأنه لا يحتمل تأخيراً
08:43
النائب السابق مصطفى علوش لـ #هنا_بيروت: قرار العودة السياسية هي بيد الرئيس سعد الحريري ونترقب رؤيته التي تختلف عما كانت عليه سابقاً
08:43
النائب السابق مصطفى علوش لـ #هنا_بيروت: قرار العودة السياسية هي بيد الرئيس سعد الحريري ونترقب رؤيته التي تختلف عما كانت عليه سابقاً
08:35
غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: السياسة اشتاقت لسعد الحريري وتيار المستقبل والشارع السني بحاجة إليه
08:35
غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: السياسة اشتاقت لسعد الحريري وتيار المستقبل والشارع السني بحاجة إليه
08:34
غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: التيار الوطني الحر سيكون لديه تفاهمات مع الأفرقاء السياسيين بالانتخابات النيابية بحسب المناطق ولا تحالفات انتخابية طويلة الأمد
08:34
غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: التيار الوطني الحر سيكون لديه تفاهمات مع الأفرقاء السياسيين بالانتخابات النيابية بحسب المناطق ولا تحالفات انتخابية طويلة الأمد
فن
10:22
تفاصيل جديدة تكشف عن محتوى الرسالة التي تركتها "خادمة" هدى شعراوي
محليات
10:07
عون اختتم زيارته إلى إسبانيا والتقى الملك فيليبي السادس
عربي و دولي
09:10
الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران
النائب السابق مصطفى علوش لـ #هنا_بيروت: قرار العودة السياسية هي بيد الرئيس سعد الحريري ونترقب رؤيته التي تختلف عما كانت عليه سابقاً
08:43
غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: السياسة اشتاقت لسعد الحريري وتيار المستقبل والشارع السني بحاجة إليه
08:35
غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: التيار الوطني الحر سيكون لديه تفاهمات مع الأفرقاء السياسيين بالانتخابات النيابية بحسب المناطق ولا تحالفات انتخابية طويلة الأمد
08:34
النائب غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: الاعتداءات تؤكد نية اسرائيل بعدم الالتزام بقرار وقف النار وأؤيد استمرار "حزب الله" بتسليم سلاحه
08:27
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في عين قانا
07:49
عامر البساط لـ #وهلق_شو: الخطوة المقبلة نحو قانون "الفجوة المالية" ومجلس النواب مستعد لمناقشته لأنه لا يحتمل تأخيراً
15:23
14:36
هل تتكرر الحرب؟ (شاهد الفيديو)
01:00
رويترز: الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 6% إلى 4563.36 دولار للأوقية
05:55
مسؤولون إسرائيليون: ويتكوف سيزور إسرائيل لعقد إجتماعات مع نتنياهو ورئيس أركان الجيش
08:27
النائب غسان عطالله لـ #هنا_بيروت: الاعتداءات تؤكد نية اسرائيل بعدم الالتزام بقرار وقف النار وأؤيد استمرار "حزب الله" بتسليم سلاحه
2026-01-30
ابقوا بعيداً.. رسالة واضحة! - شاهد الفيديو
2025-12-16
"الكتائب والقوات" خارج المجلس الخميس
بالفيديو
بالفيديو
07:30
الجيش الاسرائيلي يُنذر في الجنوب مجدداً.. التفاصيل مع مراسل الجديد
13:48
هاني شاكر يقلق الجمهور على صحته بعد غنائه على كرسي
13:02
مقدمة النشرة المسائية 01-02-2026
12:31
من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش
2026-02-01
نيكول سابا تهاجم الشامي و بيسان إسماعيل و سانت ليفانت وتنتقد طريقة غنائهما
2026-02-01
بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة
محليات
07:30
الجيش الاسرائيلي يُنذر في الجنوب مجدداً.. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
07:30
الجيش الاسرائيلي يُنذر في الجنوب مجدداً.. التفاصيل مع مراسل الجديد
عربي و دولي
13:52
بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!
عربي و دولي
13:52
بعد تصريحات خامنئي.. ترامب يرد!
عربي و دولي
10:25
عراقجي يتغزّل بـ ترامب!
عربي و دولي
10:25
عراقجي يتغزّل بـ ترامب!
محليات
11:11
"يسرقان مقتنيات من داخل السيارات في بيروت".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
11:11
"يسرقان مقتنيات من داخل السيارات في بيروت".. بقبضة قوى الأمن!
خاص الجديد
12:47
بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!
خاص الجديد
12:47
بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!
عربي و دولي
08:07
"مستودعات أسلحة بين المدنيين".. اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
08:07
"مستودعات أسلحة بين المدنيين".. اسرائيل تزعم وتنشر!
