قائد الجيش حاضر: المسؤولية الأولى على الحكومة!

يعيش تحت القصف الاسرائيلي في الوقت الضائع بانتظار جلاء الاشتباك الايراني في المنطقة.

وبالانتظار قالت مصادر دبلوماسية غربية للجديد إن العنوان الاول لهذه الفترة هو ، اكان في زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن او في التحضير لمؤتمر دعم الجيش في فرنسا في آذار المقبل.



و في معلومات الجديد ان السفيرين المصري و علاء موسى و ميشال عيسى توجها الى القاهرة في زيارة يتصدر جدول اعمالها التحضير لمؤتمر دعم الجيش علما ان بعثة من قيادة الاركان كانت قد زارت مؤخرا و انجزت تقريرا حول احتياجات الجيش و من جهة اخرى تحدثت المعلومات عن تحضير قائد الجيش خطة شمال الليطاني لعرضها في واشنطن من ضمن عمل الجيش جنوب النهر وحاجاته بشكل مفصل في المرحلة المقبلة.



وفي المعلومات ايضا ان هيكل سيتحمل مسؤولية وضعه خطة ولكنه سيحمل الحكومة والقوى السياسية مسؤولية القرار السياسي الضروري لينفذ الجيش المرحلة الثانية من حصر السلاح.



وبانتظار عودة هيكل وعرضه الخطة على طاولة ، قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن اللقاءات مع ليست بجديدة وكان آخرها قبل نحو اسبوعين بين ممثل من السفارة الفرنسية وممثل عن الحزب . وفي هذا اللقاء عبر الحزب للجانب الفرنسي عن موقفه الرافض سحب السلاح شمال الليطاني، ووصفت مصادر متابعة للقاء موقف الحزب في اللقاء الخاص بأنه مطابق لموقفه العلني.



المصادر الدبلوماسية الغربية وصفت الزيارة المقبلة لوزير خارجية فرنسا بارو الى لبنان بأن لها طابعا اقليميا ،وعليه لا لقاء سيجمع الوزير الفرنسي بالحزب حتى الساعة.



فالزيارة الفرنسية التي تبدأ يوم الجمعة تهدف الى تعزيز فرص نجاح مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه باريس.



وفي الميكانيزم وبعدما تم تحديد مجموعة من المواعيد لانعقاد اللجنة في الشهرين المقبلين برئاسة اميركية ستكون ممثلة بالسفير ميشال عيسى، عبرت مصادر متابعة للجنة عن قلقها من احباط يتعرض له التمثيل السياسي بسبب غياب القرار السياسي لاستكمال العمل بشكل جدي.



وقالت المصادر إن سقف التوقعات من اللجنة محدود جدا نسبة الى مطالب لبنان الكبرى بوقف الغارات وحصول الانسحاب.



أما داخليا، فوصفت مصادر دبلوماسية غربية جلسة الموازنة بانها جلسة تصفية حسابات على خلفية الاصطفاف حول قانون الفجوة.



واضافت ان موقف وزير المال ياسين جابر كان حاسما في حفلة مزايدات شعبوية واجهها بحكمة.