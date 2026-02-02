عاجل
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
15 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
Al jadeed
خاص الجديد

"حزب الله" يهاجم الميكانيزم.. وهذا موقفه من السفير كرم (تقرير)

2026-02-02 | 13:43
&quot;حزب الله&quot; يهاجم الميكانيزم.. وهذا موقفه من السفير كرم (تقرير)
"حزب الله" يهاجم الميكانيزم.. وهذا موقفه من السفير كرم (تقرير)


"حزب الله" يهاجم الميكانيزم.. وهذا موقفه من السفير كرم (تقرير)

خاص الجديد

محليات

حزب الله

الميكانيزم

لبنان

مراسل الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في عين قانا
عامر البساط لـ #وهلق_شو: الخطوة المقبلة نحو قانون "الفجوة المالية" ومجلس النواب مستعد لمناقشته لأنه لا يحتمل تأخيراً

3 نواب يحاولون التغطية على مطعم مخالف (فيديو)
15:33
جزيرة إبستين.. هل حط عليها سعد الحريري؟ (تقرير)
14:22
ماذا تخفي إسرائيل برشّ المبيدات في جنوب لبنان؟ (تقرير)
14:17
كبسة على أشهر المطاعم .. تابعوا "لقمة وطن" عبر هذا الرابط https://youtu.be/hPjQ8anRG1o
13:47
مبيدات سامة على الجنوب؟ مراسلة الجديد تعاين (فيديو)
11:49
هنا بيروت - 02-02-2026 - الحلقة الكاملة
10:58
