معلومات الجديد: من تم توقيفهم من قبل الجيش اللبناني على حاجز الاولي يفوق عددهم الـ 12 وليسوا عناصر حزبية ولا هم ممن تولوا عملية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل