وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
غارة على المبنى المهدد في حاروف
غارة على المبنى المهدد في حاروف
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة تجدد توسيع العدوان إلى 50 شهيدا و335 جريحا
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة تجدد توسيع العدوان إلى 50 شهيدا و335 جريحا
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
بالفيديو.. لحظة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
2026-03-02
تحطم مقاتلة اميركية.. هذا مصير الطيار (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: اتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين على أن يتقدم باقتراح القانون 65 نائباً على الأقل لعدم فتح المجال أمام أي كتلة نيابية للمزايدة الشعبوية
2026-03-03 | 13:21
A-
A+
معلومات الجديد: اتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين على أن يتقدم باقتراح القانون 65 نائباً على الأقل لعدم فتح المجال أمام أي كتلة نيابية للمزايدة الشعبوية
معلومات الجديد: اتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين على أن يتقدم باقتراح القانون 65 نائباً على الأقل لعدم فتح المجال أمام أي كتلة نيابية للمزايدة الشعبوية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
اتفاق
الرؤساء
الثلاثة
التمديد
لمجلس
النواب
عامين
إضافيين
يتقدم
باقتراح
القانون
نائباً
الأقل
المجال
نيابية
للمزايدة
الشعبوية
بالصورة - نحو الجنوب.. قف حاجز تفتيش
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
عربي و دولي
16:41
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
عربي و دولي
16:37
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
محليات
16:36
غارة على المبنى المهدد في حاروف
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
