أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
8
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
12:12
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
10:17
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
07:32
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
07:13
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
خاص الجديد
مصادر أمنية لـ"الجديد": تم اخلاء قصر العدل في بعبدا كخطوة احترازية بعد ورود اتصالات تهديد لعدد من سكان المنطقة المجاورة له والاجهزة الامنية تعمل على التحقق من صحة هذه الاتصالات
2026-03-04 | 03:01
مصادر أمنية لـ"الجديد": تم اخلاء قصر العدل في بعبدا كخطوة احترازية بعد ورود اتصالات تهديد لعدد من سكان المنطقة المجاورة له والاجهزة الامنية تعمل على التحقق من صحة هذه الاتصالات
إخلاء مبنى وزراة الاقتصاد في بيروت عقب ورود اتصال تهديدي لمبنى مجاور
مراسلة الجديد: وزير العدل: اخلاء قصر العدل بعبدا، كتدبير احترازي على ضوء بعض المخاوف ويجري التثبت من صحتها او عدمها
الوكالة الوطنية: إخلاء مبنى سكني في منطقة عين الدلب في صيدا بعد ورود اتصال تحذيري لأحد السكان
مصادر أمنية لـ"الجديد": تم اخلاء قصر العدل في بعبدا كخطوة احترازية بعد ورود اتصالات تهديد لعدد من سكان المنطقة المجاورة له والاجهزة الامنية تعمل على التحقق من صحة هذه الاتصالات
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
معلومات الجديد: استشهاد 3 فتيات وإصابة 4 أشخاص من الجنسية الفلسطينية جراء الغارة الإسرائيلية الليلية على شقة سكنية في منطقة السعديات قضاء الشوف
15:38
مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان
15:38
مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان
13:48
علاء موسى لـ #الجديد: الجيش اللبناني يملك الجرأة اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجهه بظل الغطاء السياسي الذي يتمتع به
13:48
علاء موسى لـ #الجديد: الجيش اللبناني يملك الجرأة اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجهه بظل الغطاء السياسي الذي يتمتع به
13:45
السفير المصري علاء موسى لـ #الجديد: الجهود المصرية منصبّة على الأطراف الاقليمية والدولية لأن الحوار معهم من الممكن أن يؤدي إلى حلول
13:45
السفير المصري علاء موسى لـ #الجديد: الجهود المصرية منصبّة على الأطراف الاقليمية والدولية لأن الحوار معهم من الممكن أن يؤدي إلى حلول
عربي و دولي
16:34
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
محليات
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
محليات
16:19
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان
15:38
علاء موسى لـ #الجديد: الجيش اللبناني يملك الجرأة اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجهه بظل الغطاء السياسي الذي يتمتع به
13:48
السفير المصري علاء موسى لـ #الجديد: الجهود المصرية منصبّة على الأطراف الاقليمية والدولية لأن الحوار معهم من الممكن أن يؤدي إلى حلول
13:45
مراسلة الجديد: إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت
13:26
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
13:26
إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
13:23
04:47
رويترز عن مصدرين: منشأة أرامكو في رأس تنورة تعرضت لهجوم جديد
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
07:01
بعد تقرير الجديد عن إقفال المدرسة الرسمية.. بلدية القرية توضح
2026-02-28
حزب الله: نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران
2026-02-25
كلمة رئيس الحكومة نواف سلام خلال الافطار الرمضاني في السراي الكبير
2026-03-03
رحيل يوسف أنطاكي زوج الفنانة نور اللبنانية... والأسرة تكشف موعد الوداع الأخير
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
12:31
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
09:46
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2026
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
