زوار بري للجديد: رئيس المجلس يبدو اكثر غضباً واستياءً وتوجساً مما كان عليه في حرب الستين يوماً

زوار بري للجديد: مستاء من اطلاق الحزب الصواريخ رغم تأكيد الحزب انه لن يفعل ذلك وهو ما نقله بري الى رئيس الجمهورية واستَند اليه الاخير في طمأنته اللبنانيين بان الحزبَ لن يتدخل