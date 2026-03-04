الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة

2026-03-04 | 13:23
إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
معلومات الجديد: استشهاد 3 فتيات وإصابة 4 أشخاص من الجنسية الفلسطينية جراء الغارة الإسرائيلية الليلية على شقة سكنية في منطقة السعديات قضاء الشوف
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان

يحدث الآن

مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان
15:38
علاء موسى لـ #الجديد: الجيش اللبناني يملك الجرأة اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجهه بظل الغطاء السياسي الذي يتمتع به
13:48
السفير المصري علاء موسى لـ #الجديد: الجهود المصرية منصبّة على الأطراف الاقليمية والدولية لأن الحوار معهم من الممكن أن يؤدي إلى حلول
13:45
مراسلة الجديد: إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت
13:26
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
13:26
مراسل الجديد في واشنطن: الهدف هو تنسيق المواقف العربية مع الإدارة الأميركية وبحث تداعيات الأزمة على المنطقة والجاليات العربية
13:22
