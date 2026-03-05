الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

مصادر دبلوماسية للجديد: التهديدات الاسرائيلية قد لا تقترن بالتنفيذ كما جاءت تحديداً وهي أقرب ان تكون رسالة حادة اولاً إلى السلطة اللبنانية وثانياً إلى حزب الله

2026-03-05 | 13:59
مصادر دبلوماسية للجديد: التهديدات الاسرائيلية قد لا تقترن بالتنفيذ كما جاءت تحديداً وهي أقرب ان تكون رسالة حادة اولاً إلى السلطة اللبنانية وثانياً إلى حزب الله
مصادر دبلوماسية للجديد: التهديدات الاسرائيلية قد لا تقترن بالتنفيذ كما جاءت تحديداً وهي أقرب ان تكون رسالة حادة اولاً إلى السلطة اللبنانية وثانياً إلى حزب الله
مصادر دبلوماسية للجديد: التهديدات الاسرائيلية قد لا تقترن بالتنفيذ كما جاءت تحديداً وهي أقرب ان تكون رسالة حادة اولاً إلى السلطة اللبنانية وثانياً إلى حزب الله

خاص الجديد

محليات

دبلوماسية

للجديد:

التهديدات

الاسرائيلية

تقترن

بالتنفيذ

تحديداً

رسالة

اولاً

السلطة

اللبنانية

وثانياً

خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر مقربة من اليونيفل للجديد: الرسالة الاسرائيلية إلى قوات اليونيفيل تأتي بظل إجراءات تحضيرية لأي عملية توغل بري وسط كلام عن استحداث نقاط اسرائيلية جديدة جنوباً
14:00
مصادر مقربة من اليونيفل للجديد: رسالة اسرائيلية وصلت منذ أكثر من 48 ساعة تتحدث عن ضرورة الانسحاب حوالي 10 الى 15 كلم في عمق الجنوب اللبناني
14:00
مصادر دبلوماسية للجديد: ماكرون اتصل بترامب لمنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها في الضاحية الجنوبية والأخير أحال ملف لبنان إلى اسرائيل
14:00
مصادر دبلوماسية للجديد: ماكرون حاول الدخول كوسيط للتهدئة بين لبنان واسرائيل لكن مساعيه فشلت انطلاقا من عدم قدرة باريس على التأثير إطلاقا بالمعطى الاميركي - الاسرائيلي
13:59
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل
13:10
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
12:05
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
