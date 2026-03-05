عاجل
مصادر دبلوماسية للجديد: ماكرون اتصل بترامب لمنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها في الضاحية الجنوبية والأخير أحال ملف لبنان إلى اسرائيل
2026-03-05 | 14:00
A-
A+
مصادر دبلوماسية للجديد: ماكرون اتصل بترامب لمنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها في الضاحية الجنوبية والأخير أحال ملف لبنان إلى اسرائيل
الجيش الإسرائيلي: تحركاتنا في جنوب لبنان تهدف لإحباط التهديدات ومنع محاولات التسلل إلى إسرائيل
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": أولوية لقاء ترامب–نتنياهو انصبت على إيران وغزة وسوريا وتركيا فيما يُعدّ ملف لبنان واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه
بالفيديو - حالة هلع عند الحدود اللبنانية السورية - المصنع اثر ورود اتصال تهديد
مصادر دبلوماسية للجديد: ماكرون اتصل بترامب لمنع اسرائيل من تنفيذ تهديداتها في الضاحية الجنوبية والأخير أحال ملف لبنان إلى اسرائيل
