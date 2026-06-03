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خاص الجديد

مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء

2026-06-03 | 12:05
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مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
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مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء

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