مراسل الجديد: شهيد اثر الغارة التي استهدفت دراجة نارية في محيط يحمر البقاع الغربي

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قيادة الجيش: العماد رودولف هيكل غادر إلى باكستان تلبيةً لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير
قيادة الجيش: العماد رودولف هيكل غادر إلى باكستان تلبيةً لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير
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2026-06-06 | 09:15
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