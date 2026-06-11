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خاص الجديد

📺 ⚽ وعلى كأس العالم ايضاً.. انقسم النواب (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

2026-06-11 | 11:37
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📺 ⚽ وعلى كأس العالم ايضاً.. انقسم النواب (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
📺 ⚽ وعلى كأس العالم ايضاً.. انقسم النواب (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
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📺 ⚽ وعلى كأس العالم ايضاً.. انقسم النواب (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

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الحدث- الحلقة الكاملة- 11-06-2026
مصدر امني لـ"الجديد": "حزب الله" يستهدف قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه حي الحريق عند أطراف النبطية الفوقا

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