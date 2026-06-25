الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

مراسل الجديد في واشنطن: الوفد اللبناني يريد "إعلان نوايا" بينما الوفد الإسرائيلي يريد "إتفاق"

2026-06-25 | 19:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد في واشنطن: الوفد اللبناني يريد "إعلان نوايا" بينما الوفد الإسرائيلي يريد "إتفاق"
مراسل الجديد في واشنطن: الوفد اللبناني يريد "إعلان نوايا" بينما الوفد الإسرائيلي يريد "إتفاق"
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد في واشنطن: الوفد اللبناني يريد "إعلان نوايا" بينما الوفد الإسرائيلي يريد "إتفاق"

خاص الجديد

محليات

الجديد

واشنطن:

الوفد

اللبناني

"إعلان

نوايا"

بينما

الوفد

الإسرائيلي

"إتفاق"

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد في واشنطن: بدء الجلسة الثالثة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل
مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية بين بلدتي زوطر وميفدون

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد" : المفاوضات ستستكمل الجمعة وهي تستغرق وقتاً اطول وتتطلب يوماً اضافياً
20:10
مراسل الجديد في واشنطن: لن يصدر أي بيان اليوم على أن تُستكمل النقاشات غدًا
19:25
عبوة ناسفة وإطلاق نار.. ماذا يجري في جنوب لبنان؟
16:22
مصدر أمني لـ"الجديد": رصد توغل عدد من الجنود الإسرائيليين باتجاه مرتفعات علي الطاهر
16:16
مصادر دبلوماسية للجديد: مساعي سعودية - قطرية - مصرية - تركية بدأت العمل على صيغة تعالج السلاح شمال الليطاني وبري والحزب على خطها أيضاً
13:01
مصادر حزب الله للجديد: اسرائيل تستخدم مسار واشنطن للهروب من وقف الحرب إلا ان الجانب الايراني لن يوقع على اي اتفاق مع واشنطن في حال عدم حصول الانسحاب خلال 60 يوماً
13:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026