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مراسل الجديد في واشنطن: الوفد اللبناني يريد "إعلان نوايا" بينما الوفد الإسرائيلي يريد "إتفاق"
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مراسل الجديد في واشنطن: الوفد اللبناني يريد "إعلان نوايا" بينما الوفد الإسرائيلي يريد "إتفاق"
خاص الجديد
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