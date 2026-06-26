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السفارة اللبنانية في واشنطن: بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلًا من الحرب
السفارة اللبنانية في واشنطن: بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلًا من الحرب
السفارة اللبنانية في واشنطن: يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه وضمان وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين المواطنين النازحين من العودة إلى ديارهم
السفارة اللبنانية في واشنطن: يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه وضمان وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين المواطنين النازحين من العودة إلى ديارهم
السفارة اللبنانية في واشنطن: ينص الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومي
السفارة اللبنانية في واشنطن: ينص الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومي
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خاص الجديد

مصادر الجديد في واشنطن: الاتصالات السعودية الاميركية أمس دعمت الموقف اللبناني

2026-06-26 | 13:14
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مصادر الجديد في واشنطن: الاتصالات السعودية الاميركية أمس دعمت الموقف اللبناني
مصادر الجديد في واشنطن: الاتصالات السعودية الاميركية أمس دعمت الموقف اللبناني
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مصادر الجديد في واشنطن: الاتصالات السعودية الاميركية أمس دعمت الموقف اللبناني

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