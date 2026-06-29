مناطق تجريبية من كيسنا (تابعوا النشرة المسائية)

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مصدر عسكري للجديد: لا صحة لما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة تلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدّم استقالته
ديفيد شينكر لـ"الجديد": إذا فشل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل فالسبب يعود إلى معارضة بري وحزب الله له لأنهما لا يؤمنان بسيادة الدولة بل بالهيمنة الإيرانية
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