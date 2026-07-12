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خاص الجديد

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"وهلق شو": نتوقع أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار

2026-07-12 | 14:16
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وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"وهلق شو": نتوقع أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"وهلق شو": نتوقع أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار
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وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"وهلق شو": نتوقع أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار

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نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
الحدث - الحلقة الكاملة- 11-07-2026

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