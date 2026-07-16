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عن قانون العفو العام.. اجتماع نيابي لتذليل "العقبات"
2026-07-16 | 09:23
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عن قانون العفو العام.. اجتماع نيابي لتذليل "العقبات"
أفادت معلومات الجديد أن "إجتماع عقد قبل قليل في مكتب
نائب رئيس
مجلس النواب
جمع إلى جانب النائب
إلياس بو صعب
النائب علي حسن خليل
و النواب السنة نبيل بدر،
عماد
الحوت وايهاب مطر ممثلين بلال الحشيمي ووليد البعريني لبحث كيفية حل العقبات والتوصل الى صيغة مقبولة من كل الأطراف لقانوني الإعدام والعفو عام ووُصف اللقاء بالايجابي".
ومن المنتظر ان يعقد اجتماع جديد عند الخامسة والنصف مع نواب سنة آخرين لشرح ما تم التوصل إليه.
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