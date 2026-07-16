عن قانون العفو العام.. اجتماع نيابي لتذليل "العقبات"

أفادت معلومات الجديد أن "إجتماع عقد قبل قليل في مكتب جمع إلى جانب النائب و النواب السنة نبيل بدر، الحوت وايهاب مطر ممثلين بلال الحشيمي ووليد البعريني لبحث كيفية حل العقبات والتوصل الى صيغة مقبولة من كل الأطراف لقانوني الإعدام والعفو عام ووُصف اللقاء بالايجابي".



