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الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
اليونيفيل: نواصل توسيع نطاق عملياتنا بجنوب لبنان من خلال تكثيف الدوريات وأعمال الرصد وتأمين الطرقات
اليونيفيل: نواصل توسيع نطاق عملياتنا بجنوب لبنان من خلال تكثيف الدوريات وأعمال الرصد وتأمين الطرقات
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مراسل الجديد في واشنطن: لقاء ترامب - عون سيكون بعيداً من الاعلام
2026-07-21 | 07:42
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مراسل الجديد في واشنطن: لقاء ترامب - عون سيكون بعيداً من الاعلام
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