ماذا في كواليس اجتماعات واشنطن؟

المشهد السياسي يختصره عنوان واحد يطل من المكتب البيضاوي في البيت الابيض حيث اللقاء بين الرئيس و الرئيس اللبناني جوزاف عون، والذي يشكل الزيارة الاولى لرئيس لبناني الى منذ سبعة عشر عاماً.

وفي كواليس الاجتماعات التي عقدت على مدى اليومين الأخيرين، وبحسب مصادر دبلوماسية للجديد فان الوفد اللبناني ابدى استعداد وجهوزية والجيش اللبناني لتنفيذ المناطق التجريبية التي تشكل البند العملي الاول في الاتفاق الاطاري.



في المقابل فان الجانب يبدي استعداده للانخراط بشكل مباشر وموسع وذلك عبر تزويد باجهزة مراقبة ومعدات لازمة لاتمام العملية، بالاضافة الى الاستعداد الاميركي بارسال مراقبين على ، وفي هذا الاطار ايضا تضيف المصادر الديبلوماسية عن مساعدات اميركية للجيش اللبناني ستكون بالتزامن مع مسار تنفيذ الاتفاق الاطاري.



وفي هذا السياق ينتظر في الساعات المقبلة وصول المسؤول عن الية التنسيق الجنرال جوزف كليرفيلد لتفعيل العمل الذي بدأ بالنسبة الى المناطق التجريبية، وفي المفهوم الاميركي فان الهدف الاول يبقى فصل المسارات ودعم مسار الذي انطلق على صعيد المفاوضات الاسرائيلية وادى الى اتفاق اطاري تسعى الى دعم تنفيذ اجراءاته وبنوده كافة.