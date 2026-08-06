مصادر بعبدا للجديد: لم يطرأ اي تقدم على مستوى المناطق النموذجية خصوصاً ان النقاش مركز على الشق السياسي والوفد اللبناني لديه العديد من الخطط حول هذا الموضوع ومن بينها بلدة زوطر الشرقية