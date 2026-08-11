مراسل الجديد: محاولات مستمرة لتأمين النصاب من جديد في الجلسة وايجاد مخارج علماً ان الرئيسين بري وسلام وعدد من النواب تشاوروا خارج قاعة الهيئة العامة وعادوا اليها