مصادر دبلوماسية للجديد: الإدارة الأميركية تصر على إبقاء المفاوضات قائمة ومنع سقوطها بينما إسرائيل غير محمسة للاستمرار فيها انطلاقاً من قناعتها بأن الجولات السابقة لم تنتج ما يكفي على الأرض