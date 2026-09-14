أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
06:17
صواريخ "كورال".. سلاح جديد يدخل الميدان للمرة الأولى
03:24
عن علي الطاهر وعناصر الحرس الثوري.. أول تعليق إيراني
03:10
عرض للبيع كشف المستور.. قوى الأمن توقف مشتبهًا به في النبطية ماذا ضُبط؟
02:54
الحجار يصل إلى باكستان في زيارة رسمية
02:27
في الجنوب والشوف.. ماذا ضبطت الريجي؟
خاص الجديد
طرح الثقة بالحكومة إن حصل.. هكذا تكون النتيجة بالارقام | شاهد التقرير
2026-09-14 | 13:51
A-
A+
طرح الثقة بالحكومة إن حصل.. هكذا تكون النتيجة بالارقام | شاهد التقرير
مقالات ذات صلة
📺 "بوانتاج" الثقة (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
منى خليل تترك البحر أمانة | شاهد التقرير
هكذا دخل نتنياهو البيت الابيض (شاهد الصور)
طرح الثقة بالحكومة إن حصل.. هكذا تكون النتيجة بالارقام | شاهد التقرير
خاص الجديد
لبنان
جنوب لبنان
الحكومة
سلام
عون
العودة الى الأعلى
صورة جوية حديثة تُظهر حجم الدمار في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
ابن عم بشار الأسد ونجل نوح زعيتر بقبضة المخابرات.. قنبلة وكلاشينكوف وشوية حشيش
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:13
سكة حديد بين لبنان وسوريا.. ومن هنا الإنطلاق (تقرير)
14:13
سكة حديد بين لبنان وسوريا.. ومن هنا الإنطلاق (تقرير)
13:28
بلدة جنوبية تُمحى تحت أنظار أهلها (تقرير)
13:28
بلدة جنوبية تُمحى تحت أنظار أهلها (تقرير)
12:19
📺 بعد سرسق.. ما قصة شقة الوزير؟ (تابعوا النشرة المسائية)
12:19
📺 بعد سرسق.. ما قصة شقة الوزير؟ (تابعوا النشرة المسائية)
يحدث الآن
محليات
16:55
اتصال هاتفي بين بري وعراقجي.. ورسائل دعم وتنسيق
محليات
16:53
الخارجية الإيرانية: بري ثمّن دعم إيران للبنان وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية وقف الاعتداءات الإسرائيلي
محليات
16:51
الخارجية الإيرانية: عراقجي اكد لبري دعم ايران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة الاحتلال والاعتداءات
اخترنا لكم
محليات
16:55
اتصال هاتفي بين بري وعراقجي.. ورسائل دعم وتنسيق
النشرة
13:36
مقدمة النشرة المسائية 14-09-2026
محليات
12:07
بيان مشترك لأمل وحزب الله.. ماذا جاء فيه؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:07
بيان مشترك لأمل وحزب الله.. ماذا جاء فيه؟
00:53
كواليس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (النهار)
2026-06-18
بين الركام والدمار في حداثا .. الأهالي يعودون لانتشال الشهداء (شاهد الفيديو)
2026-07-30
كبتاغون داخل أسرة الأطفال.. ما القصة؟
2026-09-09
"1200 دولار كحد أدنى للأجور".. تحرّك للعسكريين المتقاعدين في بيروت
2026-09-10
مصادر دبلوماسية للجديد: الاتحاد الأوروبي سيطلق نهاية العام برنامجًا لدعم الجيش اللبناني من دون انخراط مباشر في عملية نزع السلاح
بالفيديو
بالفيديو
13:36
مقدمة النشرة المسائية 14-09-2026
2026-09-13
مقدمة النشرة المسائية 13-09-2026
2026-09-13
النشرة الجوية 13-09-2026
2026-09-12
مقدمة النشرة المسائية 12-09-2026
2026-09-12
قتيل وجرحى في برج أبو حيدر.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2026-09-11
مقدمة النشرة المسائية 11-09-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:07
بيان مشترك لأمل وحزب الله.. ماذا جاء فيه؟
محليات
12:07
بيان مشترك لأمل وحزب الله.. ماذا جاء فيه؟
محليات
01:01
ضجّة ليلية في حارة حريك.. ما حقيقة الإنذار الإسرائيلي؟
محليات
01:01
ضجّة ليلية في حارة حريك.. ما حقيقة الإنذار الإسرائيلي؟
محليات
01:25
أسرار هامة لـ"حدث ميداني" بيد حزب بارز! (الجمهورية)
محليات
01:25
أسرار هامة لـ"حدث ميداني" بيد حزب بارز! (الجمهورية)
محليات
04:02
إستعدوا لتقلبات "مزاج" الطقس!
محليات
04:02
إستعدوا لتقلبات "مزاج" الطقس!
منوعات
11:51
فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!
منوعات
11:51
فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!
محليات
03:24
عن علي الطاهر وعناصر الحرس الثوري.. أول تعليق إيراني
محليات
03:24
عن علي الطاهر وعناصر الحرس الثوري.. أول تعليق إيراني
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026