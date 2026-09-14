صورة جوية حديثة تُظهر حجم الدمار في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني، بتاريخ اليوم، من إنقاذ حيوان بري (ابن آوى) كان عالقاً في شباك في منطقة بسابا.وعملت العناصر على تحريره بحذر، كما جرى التواصل مع إحدى جمعيات الرفق بالحيوان لمتابعة وضعه وتأمين العناية اللازمة له.
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها "متابعة للحملات التي تقوم بها على مراكز تعبئة مياه الشرب المخالفة، وبناء على الكشف الميداني الذي أجراه المراقب الصحي، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور، تم إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب في منطقة برج الشمالي، وذلك لعدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة".