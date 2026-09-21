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مصادر "حزب الله" للجديد: العلاقة مع بعبدا لا تزال مقطوعة والظروف لم تنضج بعد لاستئناف التواصل
مصادر "حزب الله" للجديد: العلاقة مع بعبدا لا تزال مقطوعة والظروف لم تنضج بعد لاستئناف التواصل
معلومات الجديد: شخصية أمنية بارزة نصحت "حزب الله" بضرورة التواصل مع بعبدا من دون أن تفضي المساعي إلى أي نتيجة
معلومات الجديد: شخصية أمنية بارزة نصحت "حزب الله" بضرورة التواصل مع بعبدا من دون أن تفضي المساعي إلى أي نتيجة
مصادر سياسية للجديد: لا لقاءات حالياً بين رئاسة الجمهورية أو أيٍّ من مستشاريها و"حزب الله" لا سيما أن الحزب يشترط مراجعة شاملة للمسار السياسي منذ 2 آذار وما تلاه إلى جانب طرح مقاربة جديدة
مصادر سياسية للجديد: لا لقاءات حالياً بين رئاسة الجمهورية أو أيٍّ من مستشاريها و"حزب الله" لا سيما أن الحزب يشترط مراجعة شاملة للمسار السياسي منذ 2 آذار وما تلاه إلى جانب طرح مقاربة جديدة
معلومات الجديد: "حزب الله" أبلغ المعنيين ولا سيما الوسطاء بأنه يضع سقفًا محددًا قبل استئناف التواصل مع رئيس الجمهورية وهذا الموقف سبق أن تبلّغه اللواء حسن شقير خلال لقائه مسؤول وحدة الارتباط في الحزب
معلومات الجديد: "حزب الله" أبلغ المعنيين ولا سيما الوسطاء بأنه يضع سقفًا محددًا قبل استئناف التواصل مع رئيس الجمهورية وهذا الموقف سبق أن تبلّغه اللواء حسن شقير خلال لقائه مسؤول وحدة الارتباط في الحزب
معلومات الجديد: واجب عزاء جمع مستشار رئيس الجمهورية بشخصية في "حزب الله" لطالما تولّت أدوارا على خط التواصل والوساطة بين الحزب ومسؤولين سياسيين
معلومات الجديد: واجب عزاء جمع مستشار رئيس الجمهورية بشخصية في "حزب الله" لطالما تولّت أدوارا على خط التواصل والوساطة بين الحزب ومسؤولين سياسيين
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خاص الجديد

📺 "إسناد 3".. هل يفعلها؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

2026-09-21 | 12:15
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📺 "إسناد 3".. هل يفعلها؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 "إسناد 3".. هل يفعلها؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
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