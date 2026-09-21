📺 "إسناد 3".. هل يفعلها؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

مصادر "حزب الله" للجديد: العلاقة مع بعبدا لا تزال مقطوعة والظروف لم تنضج بعد لاستئناف التواصل

مصادر "حزب الله" للجديد: العلاقة مع بعبدا لا تزال مقطوعة والظروف لم تنضج بعد لاستئناف التواصل

مصادر "حزب الله" للجديد: العلاقة مع بعبدا لا تزال مقطوعة والظروف لم تنضج بعد لاستئناف التواصل

معلومات الجديد: شخصية أمنية بارزة نصحت "حزب الله" بضرورة التواصل مع بعبدا من دون أن تفضي المساعي إلى أي نتيجة

معلومات الجديد: شخصية أمنية بارزة نصحت "حزب الله" بضرورة التواصل مع بعبدا من دون أن تفضي المساعي إلى أي نتيجة

معلومات الجديد: شخصية أمنية بارزة نصحت "حزب الله" بضرورة التواصل مع بعبدا من دون أن تفضي المساعي إلى أي نتيجة

مصادر سياسية للجديد: لا لقاءات حالياً بين رئاسة الجمهورية أو أيٍّ من مستشاريها و"حزب الله" لا سيما أن الحزب يشترط مراجعة شاملة للمسار السياسي منذ 2 آذار وما تلاه إلى جانب طرح مقاربة جديدة