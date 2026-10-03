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📺 صيغة أوروبية لجنوب لبنان (تابعوا الآن النشرة المسائية)

2026-10-03 | 12:31
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في تامبا.. تفاوض ثقيل! (التفاصيل في النشرة المسائية)
حبّ جنوبي للدولة.. والمطالب رفعت مباشرة لرئيس الحكومة (تقرير)

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أمّ الجنوب.. أمّ كل لبنان
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12:22
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أمّ الجنوب.. أمّ كل لبنان

بكلماتها النابعة من القلب، لم تكن الأمّ الجنوبية التي استقبلت رئيس الحكومة نواف سلام في النبطية، تتحدث باسمها وحسب، بل اختصرت وجع الجنوبيين، أهل الارض، ومعاناتهم من الحروب التي فرضت عليهم. كلمات صادقة، اختلط فيها وجع الأم بحُبّ الارض. قالت: "ما بدنا شبابنا يستشهدوا.. بكفينا (..) بدنا نفتح صفحة جديدة.. ونوبنا أعطوك الثقة". اختصرت واقعاً مريراً يعيشه الجنوب منذ 3 سنوات، دمار ونزوح وحسرة قلب على أحبّة وأرض وذكريات. صرخة وكأنها تمثل أمّ كل جنوبيّ، أمّ كل الوطن، وتعكس صوت الأرض بين أبنائها. ولعل الألم الذي حملته في صوتها، يحمل ألم بلدٍ كامل أرهقته الحروب والخسارات المتراكمة. هي تشبه أمّاً في بيروت أو البقاع أو الشمال، تخاف على أولادها، وتريد لهم بيتاً آمناً ومدرسة مفتوحة وفرصة عمل وحياة طبيعية.

12:22

أمّ الجنوب.. أمّ كل لبنان

بكلماتها النابعة من القلب، لم تكن الأمّ الجنوبية التي استقبلت رئيس الحكومة نواف سلام في النبطية، تتحدث باسمها وحسب، بل اختصرت وجع الجنوبيين، أهل الارض، ومعاناتهم من الحروب التي فرضت عليهم. كلمات صادقة، اختلط فيها وجع الأم بحُبّ الارض. قالت: "ما بدنا شبابنا يستشهدوا.. بكفينا (..) بدنا نفتح صفحة جديدة.. ونوبنا أعطوك الثقة". اختصرت واقعاً مريراً يعيشه الجنوب منذ 3 سنوات، دمار ونزوح وحسرة قلب على أحبّة وأرض وذكريات. صرخة وكأنها تمثل أمّ كل جنوبيّ، أمّ كل الوطن، وتعكس صوت الأرض بين أبنائها. ولعل الألم الذي حملته في صوتها، يحمل ألم بلدٍ كامل أرهقته الحروب والخسارات المتراكمة. هي تشبه أمّاً في بيروت أو البقاع أو الشمال، تخاف على أولادها، وتريد لهم بيتاً آمناً ومدرسة مفتوحة وفرصة عمل وحياة طبيعية.

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