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مصادر سياسية للجديد: لا صحة لما يتمّ تداوله عن أن لبنان هو من طلب أن تكون الجولة المقبلة سياسيةً وعسكريةً.
2026-10-06 | 12:19
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مصادر سياسية للجديد: لا صحة لما يتمّ تداوله عن أن لبنان هو من طلب أن تكون الجولة المقبلة سياسيةً وعسكريةً.
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