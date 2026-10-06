مصادر سياسية للجديد عن اعتكاف وزير الطاقة: ما حصل يُعدّ "بدعة"إذ إن القوانين اللبنانية لا تلحظ الاعتكاف بل إمّا الاستقالة وإمّا الاستمرار في ممارسة المهام