مكيّه يُلاحق قضائياً مُطلقي الشائعات والإتهامات ضدّه

عَلمت الجديد أن لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تقدّم بشكوى جزائية أمام بحقّ عَدد من الأشخاص الذين أقدموا على كتابة مقالات ومنشورات تتعرّض له شخصياً ولعائلته ورَوّجوا لها. وتبيّن أنّ هذه الإتهامات تتضمن أخباراً مُفبركة وأكاذيب هَدفها من سمعة القاضي مكيّه ومناقبيّته الشخصية والمهنية والتشهير به أمام الرأي العام.

ووفق المعلومات فإن القاضي مكيّه سيُلاحق أيضاً مروّجي هذه الأكاذيب ومن يقف ورائهم وفق مُعطيات أوليّة تُشير إلى تورّط رؤوساً كبيرة، البعض منها يتولّى مهام اساسية في القطاع العام، لأهدافٍ مهنيّة بَحتة.



كما عُلم أن الشّكوى ترتكز إلى مواد مَنصوص عنها في ومُرفقة بمُستندات رسميّة تَدحض كل الإتهامات والأضاليل.



يُذكر أنّها المرة الأولى التي يَتقدّم فيه القاضي مكيّه خلال توليّه مهامه الرسمية بشكوى أمام المُختصّ بعدما تبيّن بالوقائع والادلة أن من يُدير هذه الحملة ضدّه باتوا مَعروفين بالإسم والإنتماءات والأهداف الكامنة وراء حملتهم هي مهنيّة بَحتة.