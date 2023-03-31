جورجينا تعترف .. ما هو المكان الذي مارست فيه ورونالدو الجنس؟

بسرعة، وصل الموسم الثاني من "I'm Georgina" إلى المركز الأول على نت فلكس، حيث تمكنت السلسلة الوثائقية لعارضة الازياء والمؤثرة من جذب انتباه الجمهور الإسباني بأكمله، ما وضعها في أعلى جدول المحتوى الأكثر مشاهدة على منصة البث المعروفة.وأظهرت جورجينا كيف تبدو حياتها ومنزل عائلتها في مدريد، من غرف النوم والاقامة الى المنتجع صحي والحديقة، وكيف تحضّر لحم الخنزير، وتبدأ في تناول العشاء مع أصدقائها.وخلال الحوار، تم الكشف عن المكان غير المعتاد الذي كانت جورجينا تمارس فيه الجنس مع صديقها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو "كان من الممكن أن تمارس الحب في السرير، وليس في المنتجع الصحي"، فهربت من الردّ.تكرر السؤال "هل مارست الحب في المنتجع الصحي؟"، وكانت العارضة صامتة، وهربت منها ضحكة عصبيّة، فعلّقت شقيقتها "أوه تلك الضحكة؟ .. لقد أصبحت متوترة" .. حاولت جورجينا إنكار ذلك، لكن فات الأوان وافترض الجميع أن رودريغيز ورونالدو مارسا الجنس بالفعل في المنتجع الصحي.